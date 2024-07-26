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Бокс

Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Юнто Накатан​и

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, в котором есть одно изменение.

20 июля в Токио чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53, 5 кг) Юнто Накатани (28-0, 21 КО) нокаутировал филиппинца Винсента Астролабио (19-5, 14 КО). Это позволило Накатани поднятся в рейтинге на 9-ю строчку, опередив американца Эррола Спенса.

Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

  1. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Александр Усик (22-0, 14 KO)

  2. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO)

  3. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)

  4. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO)

  5. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Джесси Родригес (20-0, 13 KO)

  6. Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
  7. Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)

  8. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)

  9. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Юнто Накатан​и (28-0, 21 КО)

  10. Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

    Эррол Спенс (28-1, 22 KO)

sport.ua

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