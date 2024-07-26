Японец обошел американца. The Ring обновил рейтинг P4P

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, в котором есть одно изменение.
20 июля в Токио чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53, 5 кг) Юнто Накатани (28-0, 21 КО) нокаутировал филиппинца Винсента Астролабио (19-5, 14 КО). Это позволило Накатани поднятся в рейтинге на 9-ю строчку, опередив американца Эррола Спенса.
Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
-
Александр Усик (22-0, 14 KO)
-
Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO)
-
Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)
-
Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO)
-
Джесси Родригес (20-0, 13 KO)
- Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
- Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)
-
Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
-
Юнто Накатани (28-0, 21 КО)
-
Эррол Спенс (28-1, 22 KO)