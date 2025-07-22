Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

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После поединка легендарный экс-чемпион Дюк Маккензи высказался о возможной причине безвольного поражения Дюбуа:

«Было ощущение другой энергии. Он выглядел почти равнодушным во время выхода на ринг. Казалось, он хотел бы быть в каком-то другом месте».

sport.ua