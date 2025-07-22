Хамрун – Динамо: прогноз на матч 22 июля

22 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским «Хамруном Спартанс» и киевским «Динамо». Начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Что известно о «Хамрун Спартанс»

Мальтийский клуб — один из тех, кто крайне редко попадает в европейскую прессу. Футбол в этой стране далёк от топ-уровня, а команды почти не проявляют себя в еврокубках. Тем не менее, «Хамрун» уже успел удивить в нынешней квалификации. В первом раунде мальтийцы уступили в гостях литовскому «Жальгирису» 0:2, но дома отыгрались з таким же счётом. В серии пенальти, которая затянулась до 14 ударов с каждой стороны, удачливее оказались хозяева.

Теперь соперник у «Хамруна» куда серьёзнее. Никто не ждёт чуда, но в домашней встрече клуб может попытаться навязать боротьбу. Главное для мальтийцев — сосредоточиться на обороне. Попытки сыграть на равных с «Динамо» могут обернуться катастрофой.

«Динамо» Киев: только победа

Столичный клуб уверенно выиграл УПЛ в прошлом сезоне и был близок к «золотому дублю», но уступил в финале Кубка Украины донецкому «Шахтёру». На внутренней арене «Динамо» выглядело убедительно, но в еврокубках — откровенно слабо: команда не сумела выйти из группы Лиги Европы.

Пока что подопечные Александра Шовковского не впечатлили в контрольных матчах нового сезона — лишь одна победа в шести встречах. Тем не менее, амбиции клуба обязывают. Лига чемпионов — не только престиж, но и шанс пополнить бюджет за счёт солидных призовых. Пройти «Хамрун» — обязательный минимум для киевлян.

Если «Динамо» пройдёт этот этап, в следующем раунде его ждёт победитель пары «Маккаби» (Тель-Авив) — «Пафос».

Прогноз на матч

Несмотря на выездной статус, именно «Динамо» считается явным фаворитом. По данным букмекерам, коэффициенты на матч выглядят так:

Победа «Хамруна» — 5.07

Ничья — 4.47

Победа «Динамо» — 1.58

Для обеих команд это старт сезона, но «Хамрун» уже имеет игровой ритм после двух матчей на предыдущей стадии. Впрочем, класс киевлян должен сказать своё слово. Прогноз — победа «Динамо» с форой -1 за коэффициент 1.91.

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