Алькарас отказался от участия в Мастерсе в Канаде

Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге ATP, подтвердил, что не примет участия в престижном турнире серии Мастерс, который пройдет в Торонто в 2025 году. Об этом он сообщил лично на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В своём обращении Алькарас сослался на необходимость восстановиться после напряжённого графика выступлений:

«После многих недель соревнований без перерывов я, к сожалению, не смогу сыграть в Торонто в этом году. У меня небольшие мышечные проблемы, и мне нужно восстановиться физически и морально перед следующими турнирами. Прошу прощения у турнира и моих болельщиков в Канаде — увидимся в следующем году!»

Стоит отметить, что и в прошлом сезоне Алькарас также пропустил канадский Мастерс в Монреале, который проходил вскоре после Олимпийских игр в Париже-2024.

Новый формат турнира — и критика со стороны игроков

Турнир в Торонто в этом году впервые пройдёт в обновлённом формате: он продлится 12 дней и примет 96 участников в одиночной сетке. Подобные изменения ATP внедряет на семи из девяти турниров серии Мастерс 1000. Ранее все они проходили в течение одной недели, с участием 56 игроков в основной сетке

Карлос Алькарас неоднократно критиковал новый подход, аргументируя это лишней нагрузкой:

«Турниры, которые проводятся за одну неделю, — лучше. Кто-то скажет, что при двухнедельном формате больше времени на отдых, но это не так. Ты тренируешься, настраиваешься, психологически напрягаешься — это полноценные две недели. Для меня недельные Мастерсы — лучше. Это полезнее для тенниса».

Учитывая состояние Алькараса и его критику текущего графика ATP, его отказ выглядит логичным шагом на фоне перегрузок, с которыми сталкиваются многие топ-игроки.

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