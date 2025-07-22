Атлетик договорился о личных условиях контракта со звездным защитником

По информации журналиста Альберто Сантакруса из RadioMarca, "Атлетик" достиг договорённости по личным условиям контракта со своим бывшим защитником Эмериком Ляпортом.

Выпускник академии подпишет контракт на три или четыре года, если "Атлетик" сможет договориться с "Аль-Насром", но Сантакрус заявляет, что всё будет согласовано на этой неделе. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и сам Ляпорт помогает ускорить процесс.

Одной из причин его возвращения в Европу является желание снова играть за сборную Испании накануне Чемпионата мира следующим летом.

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