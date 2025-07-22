Ламин Ямаль возглавил рейтинг лучших футболистов

Авторитетный спортивный портал GiveMeSport представил свежий рейтинг лучших футболистов мира. Лидером списка стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который в 2025 году продолжает стремительно прогрессировать и завоёвывать признание на международной арене. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.
На втором месте расположился француз Усман Дембеле, представляющий французский «Пари Сен-Жермен». Замыкает тройку лидеров египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Четвёртая строчка досталась звезде мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, а пятое место занял его бывший партнёр по ПСЖ — бразилец Рафинья, ныне выступающий за «Барселону».
Топ-10 лучших футболистов мира по версии GiveMeSport:
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
- Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»)
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
- Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»)
- Рафинья (Бразилия, «Барселона»)
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»)
- Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»)
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»)
- Педри (Испания, «Барселона»)
- Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
Особое внимание заслуживает тот факт, что сразу четыре игрока «Барселоны» вошли в первую десятку — Ямаль, Рафинья, Левандовски и Педри. Это подчёркивает высокую концентрацию индивидуального мастерства в составе каталонского клуба. Также в рейтинге представлены два футболиста «Реала», а остальные — представители «ПСЖ», «Ливерпуля», «Баварии» и «Интера» из Майами.
Примечательно, что Лионель Месси продолжает оставаться в числе лучших, несмотря на завершение европейской карьеры и выступления в MLS. Его авторитет и влияние на игру всё ещё сохраняют высокие позиции в мировых рейтингах.
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