Ламин Ямаль возглавил рейтинг лучших футболистов

Авторитетный спортивный портал GiveMeSport представил свежий рейтинг лучших футболистов мира. Лидером списка стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который в 2025 году продолжает стремительно прогрессировать и завоёвывать признание на международной арене. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

На втором месте расположился француз Усман Дембеле, представляющий французский «Пари Сен-Жермен». Замыкает тройку лидеров египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Четвёртая строчка досталась звезде мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, а пятое место занял его бывший партнёр по ПСЖ — бразилец Рафинья, ныне выступающий за «Барселону».

Топ-10 лучших футболистов мира по версии GiveMeSport:

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ») Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид») Рафинья (Бразилия, «Барселона») Гарри Кейн (Англия, «Бавария») Роберт Левандовски (Польша, «Барселона») Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») Педри (Испания, «Барселона») Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)

Особое внимание заслуживает тот факт, что сразу четыре игрока «Барселоны» вошли в первую десятку — Ямаль, Рафинья, Левандовски и Педри. Это подчёркивает высокую концентрацию индивидуального мастерства в составе каталонского клуба. Также в рейтинге представлены два футболиста «Реала», а остальные — представители «ПСЖ», «Ливерпуля», «Баварии» и «Интера» из Майами.

Примечательно, что Лионель Месси продолжает оставаться в числе лучших, несмотря на завершение европейской карьеры и выступления в MLS. Его авторитет и влияние на игру всё ещё сохраняют высокие позиции в мировых рейтингах.

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