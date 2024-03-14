Видеотрансляция матча НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон» 14 марта во ВКонтакте начнется в 03.00

Александр Овечкин и игроки &quot;Вашингтона&quot;. Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» на своем льду сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 14 марта. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Эдмонтон» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Эдмонтон» занимает сейчас 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 81 очко. «Вашингтон» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 баллов.

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