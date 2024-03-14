Уайт назвал главную причину сокрушительного поражения Нганну в бою с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Известный британский боксер хевивейта Диллиан Уайт (29-3, 19 KO) считает, что Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) наказал Франсиса Нганну (0-2, 0 KO) за «ложную уверенность».

«Франсис недостаточно опытен, чтобы побеждать топовых парней. Он немного успокоился, потому что хорошо выступил против Фьюри, но Тайсон не воспринял его всерьез. Фьюри думал, что перебоксирует Нганну, но Франсис доставил Цыганскому королю проблемы. Это стало ошибкой Тайсона.

Я думаю, тот бой придал Франсис ложную уверенность, и когда его заваливали мощными ударами, он оставался в стойке и не пытался двигать головой, клинчевать или что-то еще. Он упал и встал на то же место. Не двигал головой, снова упал, встал на то же место и, по сути, ждал третьего удара справа. Я знал, что это произойдет, и в любом случае выбрал победу Эй Джея.

Эй Джей – панчер. Ты не можешь просто стоять перед таким человеком с опущенными руками, а потом менять стойку в середине боя против праворукого панчера. Почему Нганну перешел на стойку левши? В этом не было никакого смысла.

Я думал, что Нганну будет немного лучше, если честно, но Франсис… он занимается боксом, но это не признанные боксерские тренировки, поэтому он не изучил основы. Такой человек, как Эй Джей, опытный обладатель золотых медалей, всех этих боев за титул чемпиона мира, он ежедневно изучает основы. Именно в этом моменте Франсис не справился», – сказал Уайт.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

Ранее Диллиан Уайт был оправдан в допинговом деле.

sport.ua