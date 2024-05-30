Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью высказался о будущем украинского боксера Александра Усика, который является абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

«Я надеюсь, что Усик завершит карьеру. Он финансово обеспечен, мы имели дело с его командой, он никогда не был в этом виде спорта ради денег. Усик уже не потеряет того, что получил. Он уже говорил, что подготовка к бою с Фьюри была для него очень тяжелой. Усик лучший хевивейтер в мире, он полностью прошел эту игру», – сказал Тони Беллью.

Ранее Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса.

sport.ua