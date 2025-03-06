Лорен ПРАЙС: «Только Усик и Ломаченко могут меня понять»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпионка мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лорен Прайс (8–0, 2 КО), которая побеждала на Олимпиаде 2020 года, поделилась мнением о своей карьере:

«Олимпийская медаль – это был пик моей карьеры и, вероятно, всегда будет таковым. Я думала, что это будет немного сложнее, чем оказалось на самом деле. Как только мне подняли руку, это чувство, когда я стою на вершине пьедестала, невозможно описать словами.

Я очень горжусь своим титулом чемпионки мира, но… Только Усик и Ломаченко могут меня понять, что значит выиграть олимпийское золото. Я не говорю, что пояс в профессиональном боксе завоевать легко, но на Олимпиаде нужно быть особенным», – призналась Прайс.

Следующий бой британка проведет 7 марта в Лондоне – ее соперницей стане обладательница титулов WBC и IBF Наташа Джонас (16–2–1, 9 КО).

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sport.ua