Формула 2: Амори Кордил выступит за Rodin Motorsport

Амори Кордил заменит в Rodin Motorsport Кристиана Мэнселла, недавно приостановившего карьеру по «личным причинам».

В прошлом году Кордил закончил сезон 17-м, заработав лишь 39 очков и этот результат стал лучшим в его карьере. На этот сезон у него не было контракта, вариант с Rodin Motorsport подвернулся очень вовремя.

Амори Кордил: «Я рад вернуться в Формулу 2 и выступить за Rodin Motorsport. С нетерпением жду возможности поработать с командой, чтобы максимально раскрыть наш потенциал и вместе добиться хороших результатов».

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