Промоутер Джошуа поставил под сомнение величие Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) объяснил, почему не считает Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) величайшим бойцом поколения после поражения Цыганского короля в бою против Александра Усика (22-0, 14 KO).

«Если он не победит Усика, он не станет величайшим представителем поколения. Он останется великим супертяжем, который был великолепен для спорта – британский чемпион мира в хевивейте, великая личность, но не настоящий величайший, на мой взгляд.

Потому что он просто не побеждал соперников. Он победил Деонтея Уайлдера. А где другие элитные парни, которых он победил?», – сказал Хирн.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua