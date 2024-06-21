«Лейкерс» призначили Редіка головним тренером. Ось ще 9 людей, які також могли очолити цю команду

Чому це так насторожує? Бо Редік ніколи, ні хвилинки, ні секунди не працював не те що головним тренером команди НБА, а навіть просто асистентом тренера хоча б якоїсь професійної баскетбольної команди. Проте «Лейкерс» наважилися на цей ризик – і те, наскільки він буде виправданим або безглуздим, покаже лише час.

Ми ж просто вирішили запропонувати Робу Пелінці та іншому керівництву «Лейкерс» ще кілька варіантів, кого можна було поставити на пост головного тренера замість Джей Джей Редіка, щоб не втрачати унікальність цієї ситуації, або ж можна буде поставити на цю посаду замість Редіка, продовживши цю саму унікальність.

1. Леброн Джеймс – перший в новітній історії НБА головний тренер-гравець

Будьмо відвертими, Леброн Джеймс дуже добре розуміє баскетбол. Він пам'ятає ледь не всі ключові комбінації з головних матчів, в яких взяв участь за всі свої 20+ років у лізі.

А у подкасті того ж таки Редіка Леброн навіть розповів цікаву схему захисту, яку потім нібито використав «Бостон» у фіналі НБА проти «Далласа». Крім цього, вік вже не той, грати в повноцінному режимі Джеймсу складно, він пропускає зустрічі через пошкодження, а міг би одразу приносити користь команді, керуючи її діями в якості головного тренера.

До того ж, «Бостон» цього сезону обійшов «Лейкерс», ставши найтитулованішою командою НБА. Кілька з цих титулів «Селтікс» виграли із тренером-гравцем Біллом Расселлом. Якщо й повертати рівний рахунок у протистоянні «Лейкерс» – «Бостон», то робити це потрібно зараз саме так, як ще 55 років назад робили самі «Селтікс».

2. Монті Вільямс – бо він точно не тренуватиме гірше, ніж в «Детройті»

Перед сезоном-2023/24 Монті Вільямс підписав один із найбільших в історії НБА тренерських контрактів із «Детройтом» на 5 років та 65 мільйонів доларів. Потім він програв 28 матчів поспіль, повторивши антирекорд ліги, посів з командою останнє місце на Сході з рекордом 14-68 та був звільнений вже після сезону.

Монті всерйоз називався претендентом на посаду головного тренера «Лейкерс», і їм справді варто було розглянути його кандидатуру. Адже з таким набором гравців, які є в каліфорнійців, Вільямс ну точно зможе показати кращий результат, ніж з «Детройтом». Погодьтеся, впевненість у тому, що ваш головний тренер зможе виграти 15+ матчів у сезоні – це вже непогано для старту.

3. Бронні Джеймс – бо так він хоча б комусь буде потрібен

Літо 2024-го року в НБА так чи інакше постійно крутиться навколо Леброна Джеймса. То йому шукають тренера (хоча фінальне рішення все одно було нібито за Девісом), то драфтують його сина, із яким він то хоче, то вже не хоче грати в одній команді.

Агент Леброна Річ Пол заявив, що Бронні цікавляться «Міннесота», «Даллас» та «Торонто», і самі «Лейкерс» наче і не проти задрафтувати малого Джеймса, щоб залишити в складі старого Джеймса. Але як самостійний гравець Бронні нікому не цікавий – він далеко не перший пік драфту, не має визначних досягнень, навичок чи антропометрії, зате має проблеми із серцем.

Тренерська кар'єра – чудовий варіант. Призначаєте Бронні головним тренером, Леброн 100% перепідписує контракт із «Лейкерс», залишаючись ще на рік-другий, ви робите те, на що ніколи не наважувалися і про вас пишуть абсолютно всі. Профіт!

Відсутність тренерського (і взагалі, хоча б якогось) досвіду? А «Лейкерс» це ніби і прямо зараз не дуже хвилює.

4. Беккі Геммон – перша в історії НБА головний тренер-жінка

«Лейкерс» ж полюбляють експерименти та робити те, чого ще ніхто ніколи не робив. Повірте, Беккі Геммон – ідеальна кандидатка на посаду головного тренера цієї команди.

Причому не така вже й відірвана від реальності. З медійної точки зору це призначення точно спричинило б справжні фурор, зі спортивної – у Беккі дійсно вистачає досягнень, щоб вже кілька років поспіль фігурувати в чутках щодо роботи в тій чи іншій команді НБА, що не може знайти собі тренера.

Врешті-решт, вона дворазова чемпіонка WNBA у якості головної тренерки, так ще й учениця Грегга Поповича, які й так вже очолюють половину команд НБА.

5. Дреймонд Грін – бо він теж фанат Леброна і теж має подкаст

Влучання в два головних критерії з двох, якими «Лейкерс» керувалися при виборі головного тренера.

Дреймонд так часто говорить про Леброна, бачиться з Леброном, пише про Леброна, думає про Леброна, що був би ну просто ідеальним кандидатом на пост тренера команди, де грає Леброн.

6. Білл Сіммонс – бо його подкаст кращий, ніж в Редіка

Можливо й суб'єктивно, але Білла Сіммонса, здається, слухають всі, хто хотів би краще почати розбиратись в НБА та вслідкувати за всіма новинами і тенденціями. Та і досвіду в записі подкастів у нього більше, ніж у Редіка, що знову грає не на користь Джей Джея.

Один нюанс – Сіммонс із Бостона, народився в Массачусетсі, закінчив там універ, працював у бостонських виданнях та є фанатом усіх бостонських команд з усіх видів спорту. Але хіба це проблема? Навіть навпаки, можливість для «Лейкерс» показати, що Леброн настільки великий, що навіть фан «Бостона» не втримався та не знехтував нагодою його потренувати!

7. Білл Белічік – бо він все одно сидить без роботи

Найтитулованіший в історії НФЛ головний тренер, що виграв шість чемпіонств у статусі головного тренера, ще два в якості асистента, точно здатен принести чемпіонське менталіті в «Лейкерс».

До того ж він зараз все одно без роботи – чудова нагода переманити легендарного коуча до себе.

Та і в НФЛ Білл Белічік працював з найкращим гравцем в історії Томом Бреді, фактично зробивши з нього цього самого найкращого гравця в історії. То невже він не впорається з Леброном Джеймсом?

8. Володимир Журжій – бо він вже тренував пурпурово-золоту команду

Минулого сезону Суперліги саме «Старий Луцьк» був командою, яка найбільше спрогресувала саме по ходу сезону. Починаючи його аутсайдером, волинська команда вибилася в міцні середняки і несла загрозу будь-якому колективу ліги.

Володимир Журжій, навіть пішовши з поста головного тренера, все одно залишався в структурі клубу, допомагаючи демонструвати цей результат, а отже чи то фіолетово-жовте, чи то пурпурово-золоте ДНК у нього точно присутнє.

І не забуваймо про те, що «Лейкерс» постійно шукають собі центрового. Журжій – саме та людина, яка привезе з собою гравця, що точно закриє всі питання «Лейкерс» із бігменом на роки вперед (хто сказав Максим Дейна?).

9. Майкл Джордан – бо такого ще точно ніколи не було

Якщо Майкл Джордан справді хоче залишитися найкращим гравцем в історії НБА, то Леброну ні за що не можна дозволяти взяти ще один титул.

Майклу достатньо буде лише очолити команду Леброна, взяти контроль над формуванням складу, робити плюс-мінус те, що він робив у «Шарлотт», і звання GOAT точно не буде під загрозою.

Фото: Kirby Lee, David Butler II, James Snook/USA TODAY Sports, John Loche/AP Photo, Simon Bruty/Sports Illustrated, Jacob Kupferma/NBAE, ФБУ

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