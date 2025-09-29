ФБУ заключила соглашение с Киевстар ТВ — платформа станет официальным транслятором игр мужской Суперлиги

Новый сезон стартует 3 октября

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и Киевстар ТВ заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения в этом сезоне 50% матчей мужской Суперлиги Favbet будет показано эксклюзивно в эфире платформы Киевстар ТВ, которая станет официальным транслятором игр чемпионата Украины.

В режиме прямого эфира половина матчей каждого тура бесплатно будет показана на Киевстар ТВ, остальные матчи можно будет увидеть на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Пользоваться сервисом могут абоненты всех операторов мобильной связи в Украине, а также абоненты Домашнего Интернета от Киевстар.

В сезоне 2025/26 Суперлиги Favbet количество участников увеличится до десяти команд — к восьми, которые играли в прошлом сезоне (Днепр, Киев-Баскет, Черкасские Мавпы, БК Ровно, Кривбасс, Старый Луцк, БК Запорожье, Прикарпатье-Говерла), добавились финалисты Высшей лиги (Харьковские Соколы и Нико-Баскет).

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после которых лучшие восемь команд выйдут в плей-офф, где разыграют медали сезона.

Игры регулярного чемпионата будут проходить в формате баблов, но в этом сезоне для удобства болельщиков игровыми днями будут преимущественно пятница, суббота, воскресенье. При этом четыре команды будут играть в одном бабле, еще четыре команды – во втором, а две команды сыграют в рамках тура матч между собой.

Новый сезон мужской Суперлиги Favbet стартует 3 октября. В рамках первой игровой недели будут сыграны матчи в Черкассах, Киеве и Ивано-Франковске.

