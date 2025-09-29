Вильнёв: Результаты Ferrari снизились после ухода Сайнса

Жак Вильнёв считает, что в Ferrari допустили ошибку, прекратив сотрудничество с Карлосом Сайнсом. Чемпион мира 1997 года уверен, что результаты Ferrari в 2025-м пошли вниз в том числе из-за замены гонщика.

Жак Вильнёв: «Если посмотреть на карьеру Сайнса, то видно, что каждый раз, когда он менял команду, ему требовалось примерно полсезона, чтобы набрать скорость. Но за этот период он заставлял команду работать лучше. Так было с каждой командой, в которую он приходил.

Бывали моменты, когда напарники опережали его на несколько сотых секунды. Но они и ехали быстрее благодаря работе, которую в команде проделывал Сайнс. А затем Карлос начинал опережать напарника. Даже если посмотреть на Шарля Леклера, то он не опережал Сайнса в Ferrari, как многие люди хотят думать.

Каждый раз, когда Сайнс уходил из команды, результаты этой команды снижались. Каждый раз. И сейчас такая же история происходит с Ferrari».

