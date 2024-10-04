В Williams сообщили о рекордных убытках

Компания Williams Grand Prix Engineering Ltd, управляющая одноимённой командой Формулы 1, опубликовала финансовый отчёт по итогам 2023 года.

В прошлом году выручка Williams составила 127 миллионов фунтов стерлингов против 143 миллионов фунтов в 2022 году. Операционные расходы за этот же период выросли со 135 миллионов фунтов до 161 миллиона фунтов.

Расходы на выплату заработной платы выросли почти на 8 миллионов фунтов. Таким образом, суммарные убытки за 2023 год у Williams составили рекордные 84,24 миллиона фунтов против 17,8 миллионов в 2022-м.

Однако в Williams уверяют, что эти убытки краткосрочные, связанные с тем, что в команде выстраивают основу для будущих успехов. В финансовом отчёте говорится следующее: «Хотя убытки выросли по сравнению с 2022 годом, это соответствует ожиданиям и стратегии компании по продолжению инвестирования во все сферы бизнеса для повышения как спортивных, так и коммерческих показателей ради достижения успеха в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Снижение выручки в 2023-м объясняется меньшими призовыми выплатами, что связанно с 10-м местом в Кубке конструкторов в 2022 году против 8-го места в 2021-м.

Значительное улучшение показателей на трассе в 2023 году является результатом постоянных инвестиций в инфраструктуру и сотрудников, продолжающихся с 2020 года.

Долгосрочной целью команды остается возвращение на лидирующие позиции посредством постоянных инвестиций в развитие ведущих технологий и сотрудников».

В 2023-м Williams заняла седьмое место в Кубке конструкторов, что приведёт к росту призовых доходов, которые будут отражены в отчёте по итогам 2024 финансового года.

Источник