Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не вижу победы нокаутом Фьюри. А Усик – тот боксер, который умеет держать удар. Он дрался с Джошуа и Дюбуа… и он прошел этих боксеров, у Александра замечательные навыки, замечательная стойка. Чтобы победить Усика – его надо нокаутировать, выключить ему свет. Тайсон это не сможет сделать, поэтому ему надо боксировать и умело использовать преимущество в габаритах», – сказал Алгиери.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua