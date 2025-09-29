Пекин. Тьен вышел в свой дебютный полуфинал после отказа Музетти, де Минор попробует впервые победить Синнера

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 500 в Китае



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Янник Синнер (Италия, 1) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:1, 7:5

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Якуб Меншик (Чехия, 7) 4:1 (отказ)

Лернер Тьен (США) – Лоренцо Музетти (Италия, 4) 4:6, 6:3, 3:0 (отказ)

Даниил Медведев (-, 8) – Александр Зверев (Германия, 2) 6:3, 6:3

Янник Синнер третий сезон подряд вышел в полуфинал соревнований в Пекине и за свой третий финал здесь будет бороться с Алексом де Минором, которого победил во всех девяти противостояниях с ним. В январе этого года теннисисты встречались в четвертьфинале Australian Open.

Лернер Тьен (№52 ATP) провел пятый четвертьфинал на уровне Тура и впервые пробился в полуфинал. Дальше Тьен встретится с Даниилом Медведевым, которого обыграл в начале сезона во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Фото: Getty Images.

