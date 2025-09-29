Тренер Айнтрахта – о матче против Атлетико: Мы знаем, что мы аутсайдеры

Главный тренер "Айнтрахта" Дино Топпмеллер накануне матча ЛЧ против мадридского "Атлетико" заявил, что его команда готова бороться за победу.

"Мы знаем, что мы аутсайдеры. "Атлетико" имеет мощную атаку и высококлассных игроков. Мы должны защищаться и атаковать как команда. Наши соперники также очень сильны в обороне.

Для нашей молодой команды будет большим вызовом победить здесь. Ключ к нашей хорошей атакующей игре лежит в нашей обороне. Тогда у нас будут шансы", – сказал специалист.