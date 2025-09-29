Держали под прицелом. Абсолютного чемпиона мира остановила полиция

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе(до 76,2 кг) Теренс Кроуфорд столкнулся с небольшими проблемами. 28 сентября в Омахе состоялся парад в честь победы боксера в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Вечером Теренса остановила полиция из-з неосторожной езды и нарушения правил дорожного движения. В итоге все закончилось тем, что боксера заставили выйти из машины, обыскали автомобиль, а самого чемпиона несколько минут держали под прицелом.

Как оказалось позже, сотрудники полиции заметили огнестрельное оружие, о чем сообщил Департамент полиции города Омаха штата Небраска в своем официальном обращении:

«Незадолго до 1:30 ночи полицейские, работавшие в центре города, заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения и был остановлен на улице Cass Street.

Во время разговора с водителем офицер заметил огнестрельное оружие на внутри машины. Из соображений безопасности всем четырем пассажирам под прицелом оружия было приказано выйти из автомобиля. Позже водитель был идентифицирован как господин Теренс Кроуфорд – ему был выписан штраф за неосторожное вождение.

Полиция подтвердила, что все пассажиры имели законное право на ношение огнестрельного оружия. По просьбе господина Кроуфорда на место происшествия прибыли начальник полиции и лейтенант», – сообщили в Департаменте.

sport.ua