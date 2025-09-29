Окон: С годами Гран При Сингапура начал мне нравиться

Из гонщиков Haas F1 опыт выступлений в Гран При Сингапура есть только у Эстебана Окона: он выходил на старт этой гонки 6 раз и в двух случаях заработал очки, но это было давно, ещё во времена работы в Force India. А Оливеру Берману предстоит впервые выйти на старт на сложной городской трассе Марина-Бей, но он уже в предвкушении этого.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы знаем, что гонка в Сингапуре – всегда сложное испытание, но я не вижу причин, которые помешают нам продемонстрировать на трассе Марина-Бей потенциал машины VF-25.

Как всегда, готовиться к главным событиям этого уик-энда надо постепенно, но самое главное – начиная с пятницы мы должны выполнять все задачи, которые перед нами стоят.

Уик-энд обещает быть трудным для всей команды, потому что придётся работать в условиях жары и высокой влажности, но это один из самых ярких этапов сезона, и Сингапур всегда отличает особая атмосфера.

Мы понимаем, что несколько следующих гонок потребуют от всех большого напряжения сил, но нам есть за что бороться, если говорить о ситуации в чемпионате. Если сможем в каждой сессии в полной мере раскрывать потенциал машины, то у нас будет возможность заработать очки и улучшить положение в командном зачёте».

Оливер Берман: «Я рад отправиться в Сингапур, чтобы гоняться на этих улицах на машине Формулы 1. Год назад я был на этой гонке в качестве резервного пилота – похоже, что Марина-Бей невероятно интересное кольцо. У него сложная конфигурация, а мне всегда нравилось выступать на городских трассах.

Надеюсь, мы сможем показать ту неплохую форму, в которой были на нескольких предыдущих этапах, и в воскресенье вечером финишируем на достаточно высокой позиции».

Эстебан Окон: «В плане физических нагрузок Гран При Сингапура – самая трудная гонка года. Из-за влажности условия там всегда экстремальные, и особенно это чувствуется по ходу гонки.

Но с годами этот Гран При начал мне нравиться, особенно после обновления конфигурации трассы, и гоняться там здорово. Но и квалификация тоже проходит предельно интенсивно. Марина-Бей – одна из тех трасс, где ты испытываешь настоящее удовлетворение, если удаётся проехать по-настоящему хороший круг.

В общем, я в предвкушении сингапурского уик-энда. Посмотрим, что нам удастся выжать из VF-25: надеюсь, некоторые комбинации поворотов хорошо подойдут нашей машине. Основу для успешного выступления в основном надо закладывать в субботу, но и в воскресенье тоже можно будет бороться за позиции».

