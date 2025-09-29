Янник Синнер: “Чувствую, что моя популярность в Китае за последние два года очень выросла”

Вторая ракетка мира Янник Синнер пообщался с медиа после выхода в полуфинал на турнире АТР 500 в Пекине



О победе над Фабианом Марожаном

“Во второй партии я почувствовал, что он начал подавать значительно лучше, чем в первом сете, играл немного агрессивнее. Да, были несколько геймов на моей подаче, которые я смог сохранить с 0:30, что было очень важно. Были шансы при счете 4:3 сделать брейк, попробовать подавать на матч, но не получилось.

Я думаю, что это был хороший матч. Он очень сильно поднял уровень. Затем он допустил несколько легких ошибок, что дало мне возможность завершить матч в двух сетах. Но это был действительно очень, очень тяжелый поединок. Я чувствую, что начал очень хорошо. Также во втором сете я играл хорошо, но он показывал теннис очень высокого уровня. В целом я очень рад сегодняшней победе”.

О следующем матче против Алекса де Минора

“Впереди меня ждет еще один вызов. Он точно изменит несколько вещей в своей игре, и я должен быть к этому готовым. Условия на этом корте, когда играешь уже теми мячами, которые были в игре, достаточно отличаются. Посмотрим, как все сложится. Я с нетерпением этого жду. Это будет замечательный матч. Бесспорно, он будет отличаться от других, как я всегда говорю, потому что может произойти что угодно. Посмотрим, как будет на этот раз. За последние 3-4 месяца Алекс очень прибавил. Он очень стабилен, показывает отличные результаты на протяжении всего года. Мой подход такой же, как всегда: стараться быть уверенным, но в то же время уважать каждого соперника, просто выходить и играть”.

О выступлении в Китае и местных болельщиках

“Здесь замечательная поддержка. Она несколько иная и этим мне нравится. Здесь получаешь так много подарков. Приятно здесь находиться. Я чувствую, что моя популярность за последние два года очень выросла. Уже когда я приехал впервые, люди меня узнавали, что было замечательно. Я всегда имел здесь большую поддержку, как и в Шанхае. Эта часть сезона мне нравится, потому что видишь много разного. Спорт здесь очень вырос.

Также благодаря тому, что есть много замечательных китайских игроков, теннис становится еще более увлекательным для местных болельщиков. Это прекрасно. Вы сами видите, что в этом году на матчи первого круга пришло гораздо больше людей, чем в прошлом году. Я думаю, именно это и должно быть целью – чтобы как можно больше болельщиков смотрели наш спорт. Это замечательно”.



