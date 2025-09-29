Ферстаппен победил в гонке GT3 и стал «Пилотом дня»

Макс Ферстаппен продолжает удивлять своими успехами не только в Формуле-1, но и в других гоночных дисциплинах. На девятом этапе серии NLS, проходившем на легендарной Нордшляйфе, он одержал свою первую победу в классе GT3, выступив за команду Emil Frey Racing на Ferrari 296 GT3. Вместе с Крисом Лалхамом они выиграли гонку с 20-секундным отрывом. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Этот дебют стал важной вехой в карьере четырехкратного чемпиона мира, который уверенно продемонстрировал свои способности на новой для себя трассе. Стартовав с третьей позиции, Ферстаппен уже на первом повороте обогнал поул-ситера и вышел в лидеры. В течение первых двух часов гонки он поддерживал высокий темп и создал значительное преимущество для своей команды.

Когда управление Ferrari перешло к Лалхам, тот завершил гонку на первом месте, несмотря на несколько медленных зон на трассе. Организаторы и ведущие гонки единогласно назвали Ферстаппена «Пилотом дня» за его яркое и стабильное выступление.

Дебют в классе GT3 стал важным шагом для Ферстаппена на пути к его мечте — участию в знаменитых «24 часах Нюрбургринга». Этот успех показал, что даже в новом классе он способен продемонстрировать высокий уровень мастерства.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.