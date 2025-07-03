Анонс и прогноз: Палмейрас — Челси 1/4 Клубного ЧМ

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира встретятся бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Встреча произойдет 05 июля 2025 года в 04:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В их предстоящем матче закладываются противостояния стиля и тактики — бразильцы опираются на оборонительную устойчивость и юную звезду Эстевана Виллиана, а лондонцы — на атакующую силу Педро Нето и Коула Палмера. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Сильные стороны «Палмейраса»

Бразильский клуб известен своей организованной защитой — в 16 последних играх на «сухо» (включая групповую стадию и матч с Ботафого). Клуб демонстрирует прагматичную линию в обороне, при этом нередко использует силовые дуэли и стандарты — особенно на фоне таких игроков, как защитник Густаво Гомес. Кроме того, в атаке выделяется молодой Эстеван Виллиан — с 16 ударами и таким же числом опасных моментов, что делает его ключевым игроком при контратаках.

Слабые стороны «Палмейраса»

Команда часто играет на удержание счета, что может снизить её активность при давлении . Также отмечается низкая эффективность в завершении атак — всего четыре гола в пяти последних матчах. Недорогов, такие как Гомес и Пикерес, могут пропустить игру из-за дисквалификации.

Сильные стороны «Челси»

Лондонцы выглядят сильнее благодаря атакующему потенциалу — 10 голов в четырёх матчах КЧМ . Ключевые игроки — Педро Нето, Коула Палмера (новичок с экстраординарными результатами) и Моисес Кайседо (лидер по отборам и выигранным единоборствам) . Вратарь Роберт Санчес имеет 76% отражённых ударов по воротам..

Слабые стороны «Челси»

Уязвимость защитной линии при быстром переходе — «Палмейрас» активнее в стандартах и фланговых прорывах. Также Челси терял Моисеса Кайседо из-за дисквалификации, что уменьшило физическую плотность в центре поля .

Как оценивался прогноз?

Показатель «Палмейрас» «Челси» Оборона Устойчивая, 10 «сухих» 76% отражённых ударов (Санчес) Атака Эстеван – 16 ударов Нето+Палмер – 10 голов Проблемы Завершение атак Уязвимость на быстрые атаки Ключевой фактор Стандарты и защита Вигрыш в полу матчу, прессинг

Opta оценивает шансы Челси на выход выше — 75 %, против примерно 25 % у Палмейраса. С учётом атакующего потенциала и глубины состава, прогноз — уверенная победа «Челси». Однако ситуация может поменяться в любой момент.

Что нас ждет?

Матч обещает упорную борьбу: бразильцы сделают ставку на оборону и быстрые контратаки через Виллиана, тогда как англичане держатся за комбинационный футбол и мощный прессинг. Ставка — Челси будет доминировать и достигнет победы, используя атакующую мощь и сбалансированную игру.

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