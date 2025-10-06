Кобин получил дисквалификацию на два матча

Василий Кобин, главный тренер ФК «Ингулец», был наказан дисквалификацией на два матча после инцидента в игре 8-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги. Матч между «Металлургом» из Запорожья и «Ингульцом» состоялся 29 сентября 2025 года, и Кобин был удален с поля за непристойные высказывания в адрес официального лица встречи. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Рассмотрев материалы по удалению главного тренера ФК „Ингулец“ во время указанного матча, УАФ вынесло решение о его отстранении от участия в соревнованиях на 3 матча. Один из этих матчей будет условно наказан с испытательным сроком на один год», — говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола (УАФ).

