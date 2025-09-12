Саудовский гранд заинтересован в подписании таланта Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Марк Берналь громко заявил о себе в прошлом сезоне, выйдя в стартовом составе в первых трёх матчах Ханси Флика во главе клуба.

Однако многообещающее начало было прервано несвоевременной травмой крестообразной связки, и некоторые уже сомневались, что он сможет реализовать свой потенциал на "Камп Ноу".

В частности, заинтересованность в Бернале проявляет "Аль-Наср", сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Okaz. На данный момент речь идёт лишь об интересе, ведь ни "Барселона", ни сам Берналь не рассматривают возможность перехода. Этим летом он уже получал предложения, но отклонил их, поскольку стремится восстановить карьеру именно в "Барселоне".

Действующий контракт Берналя рассчитан до 2026 года. И хотя официально о новом контракте ещё не было объявлено, этим летом каталонцы зарегистрировали 18-летнего полузащитника как игрока первой команды. Отмечается, что стороны договорились о соглашении до 2029 года.

www.ua-football.com