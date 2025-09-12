Наоя Иноуэ – Муроджон Ахмадалиев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наоя Иноуэ – Муроджон Ахмадалиев

14 сентября на арене «IG Arena» в Нагое (Япония) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретятся представители второго легчайшего веса (до 55,3 кг) – японец Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО, WBC, WBO, WBA, IBF) и представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 КО, WBA Interim).

Трансляция основного карда шоу в Нагое начнется в 11:20. Иноуэ и Ахмадалиев выйдут на ринг ориентировочно в 13:40 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа ESPN Knock Out. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.

Видеотрансляция

Полный кард шоу в Японии

Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО) – Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 КО)

Йосики Такеи (11–0, 9 КО) – Кристиан Медина (25–4, 18 КО)

Юни Такада (16–8–3, 6 КО) – Рюсей Мацумото (6–0, 4 КО)

Юдай Мураками (6–2–1) – Таига Иманага (8–0, 5 КО)

Еи Го (5–0, 2 КО) – Сюнпей Охата (6–1, 3 КО)

Тосики Симомати (21–1–3, 12 КО) – Хан Сол Ли (9–7, 4 КО)

Тайсей Аяно (2–2, 1 КО) – Юсуке Нава (2–5, 1 КО)

