14 сентября на арене «IG Arena» в Нагое (Япония) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира.
На ринге встретятся представители второго легчайшего веса (до 55,3 кг) – японец Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО, WBC, WBO, WBA, IBF) и представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 КО, WBA Interim).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Трансляция основного карда шоу в Нагое начнется в 11:20. Иноуэ и Ахмадалиев выйдут на ринг ориентировочно в 13:40 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа ESPN Knock Out. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.
Наоя Иноуэ – Муроджон Ахмадалиев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Полный кард шоу в Японии