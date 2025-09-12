Альварес – Кроуфорд: превью боя года в Лас-Вегасе

13 сентября Лас-Вегас станет ареной боя, который уже называют главным противостоянием года. На ринг выйдет 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль «Канело» Альварес (63–2–2, 39 КО) и 37-летний американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО), двукратный абсолютный чемпион мира. На кону — статус абсолютного чемпиона. Для Кроуфорда этот бой станет попыткой покорить третью весовую категорию подряд, ради чего он поднимается сразу на две ступени выше. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Теренс Кроуфорд: риск, который может стоить карьеры

Американец выйдет на ринг впервые за год. Летом 2024-го он дебютировал в первом среднем весе и победил Исраила Мадримова. Однако тот поединок дался тяжело: узбек сумел навязать борьбу и едва не стал автором сенсации. Многие эксперты даже утверждали, что Кроуфорд выглядел уязвимым и не убедил в новой категории.

Теперь ситуация еще рискованнее. Теренс поднимается сразу на две ступени выше, чтобы сразиться с Саулем Альваресом. И если Мадримов был хорошим, но неопытным чемпионом, то Канело — абсолютный лидер дивизиона, проверенный десятками титульных боев. Победа сделает Кроуфорда легендой, но поражение поставит под сомнение его достижения последних лет.

Сауль Альварес: проверка временем и весом

Канело проводит в этой категории уже много лет и чувствует себя здесь максимально комфортно. Он успел подниматься даже до полутяжелого веса, а затем обсуждал потенциальные бои в крузервейте и даже с Александром Усиком. Опыт мексиканца — его главное оружие. Он знает, как адаптироваться к любому стилю и использовать преимущества в габаритах.

При этом у Альвареса есть и слабые стороны. В последние годы он заметно снизил активность в атаке и уже давно не выигрывал нокаутом. Именно это дало повод экспертам сместить его за пределы топ-3 рейтинга pound-for-pound, где сегодня лидируют Александр Усик, Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

Кто фаворит и что говорят букмекеры

Ставки отражают ожидания экспертов: на победу Сауля Альвареса коэффициент — 1,60, на Теренса Кроуфорда — 2,35. Это первый случай в карьере американца, когда разрыв с соперником настолько велик не в его пользу.

Однако нельзя исключать сюрпризов. Если Канело будет медлителен и осторожен, Кроуфорд способен использовать скорость и работу ног, чтобы «перебоксировать» соперника. Главное — не пропустить тяжелый удар, ведь Альварес умеет наказывать за ошибки.

Чем уникален этот бой

Это не просто титульное противостояние. Оно станет проверкой философии бокса: техника и универсальность Кроуфорда против мощи и опыта Альвареса. Победа Канело лишь укрепит его статус «короля» второй средней категории. Триумф Кроуфорда же станет сенсацией и сделает его первым боксером в истории, кто трижды становился абсолютным чемпионом мира.

Прогноз

Сценарий боя зависит от скорости Альвареса. Если мексиканец выйдет в форме 2020–2021 годов, шансов у Кроуфорда будет мало. Но если Канело снова окажется не столь агрессивным и позволит вести бой на дистанции, американец получит свой шанс на апсет.

