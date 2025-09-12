Альварес – Кроуфорд: превью боя года в Лас-Вегасе

13 сентября Лас-Вегас станет ареной боя, который уже называют главным противостоянием года. На ринг выйдет 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль «Канело» Альварес (63–2–2, 39 КО) и 37-летний американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО), двукратный абсолютный чемпион мира. На кону — статус абсолютного чемпиона. Для Кроуфорда этот бой станет попыткой покорить третью весовую категорию подряд, ради чего он поднимается сразу на две ступени выше. Статью подготовила редакция euro.com.ua.
Быстрые ссылки
Теренс Кроуфорд: риск, который может стоить карьеры
Американец выйдет на ринг впервые за год. Летом 2024-го он дебютировал в первом среднем весе и победил Исраила Мадримова. Однако тот поединок дался тяжело: узбек сумел навязать борьбу и едва не стал автором сенсации. Многие эксперты даже утверждали, что Кроуфорд выглядел уязвимым и не убедил в новой категории.
Теперь ситуация еще рискованнее. Теренс поднимается сразу на две ступени выше, чтобы сразиться с Саулем Альваресом. И если Мадримов был хорошим, но неопытным чемпионом, то Канело — абсолютный лидер дивизиона, проверенный десятками титульных боев. Победа сделает Кроуфорда легендой, но поражение поставит под сомнение его достижения последних лет.
Сауль Альварес: проверка временем и весом
Канело проводит в этой категории уже много лет и чувствует себя здесь максимально комфортно. Он успел подниматься даже до полутяжелого веса, а затем обсуждал потенциальные бои в крузервейте и даже с Александром Усиком. Опыт мексиканца — его главное оружие. Он знает, как адаптироваться к любому стилю и использовать преимущества в габаритах.
При этом у Альвареса есть и слабые стороны. В последние годы он заметно снизил активность в атаке и уже давно не выигрывал нокаутом. Именно это дало повод экспертам сместить его за пределы топ-3 рейтинга pound-for-pound, где сегодня лидируют Александр Усик, Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.
Кто фаворит и что говорят букмекеры
Ставки отражают ожидания экспертов: на победу Сауля Альвареса коэффициент — 1,60, на Теренса Кроуфорда — 2,35. Это первый случай в карьере американца, когда разрыв с соперником настолько велик не в его пользу.
Однако нельзя исключать сюрпризов. Если Канело будет медлителен и осторожен, Кроуфорд способен использовать скорость и работу ног, чтобы «перебоксировать» соперника. Главное — не пропустить тяжелый удар, ведь Альварес умеет наказывать за ошибки.
Чем уникален этот бой
Это не просто титульное противостояние. Оно станет проверкой философии бокса: техника и универсальность Кроуфорда против мощи и опыта Альвареса. Победа Канело лишь укрепит его статус «короля» второй средней категории. Триумф Кроуфорда же станет сенсацией и сделает его первым боксером в истории, кто трижды становился абсолютным чемпионом мира.
Прогноз
Сценарий боя зависит от скорости Альвареса. Если мексиканец выйдет в форме 2020–2021 годов, шансов у Кроуфорда будет мало. Но если Канело снова окажется не столь агрессивным и позволит вести бой на дистанции, американец получит свой шанс на апсет.
Напомним, мы также писали о том, что Сергей Богачук – Брэндон Адамс встретятся на разогреве в Лас-Вегасе.