Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри

Instagram. Владимир Зеленский и Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент вручил Усику награду «Национальная легенда Украины».

Усик сделал Зеленскому подарок. Александр подарил чемпионский пояс WBC, который он отобрал у Тайсона Фьюри 18 мая.

«Это настоящий пояс WBC, мы забрали его у нашего толстого друга из Лондона. Я хочу, чтобы он остался у вас, мы много работали ради этого. Здесь флаг Украины», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua