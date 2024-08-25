Тренер Наполи: Они осознали, что произошло в матче против Вероны и они больше других не хотят, чтобы подобное повторялось

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В рамках первого тура чемпионата Италии "Верона" на своем поле принимала "Наполи". Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал поражение:

"Я бы разделил матч с "Вероной" на две части. В 1-м тайме "Наполи" играл так, как должен играть, "Верона" не нанесла ни одного удара по нашим воротам – это было отражением того, что я хотел бы видеть. Во 2-м тайме все было по-другому. Казалось, что это не 1-й матч нового сезона, а продолжение прошлого.

Я планирую возрождать клуб, беря за основу 10-12 игроков, которые давно здесь, это хорошие ребята. Иногда среди людей встречается и дерьмо, но эти ребята заботятся о "Наполи", хорошо тренируются, прилагают усилия, берут на себя ответственность.

Они осознали, что произошло в матче против "Вероны" и они больше других не хотят, чтобы подобное повторялось. Я понимаю, что благодаря им имею крепкую основу, я полностью на них полагаюсь.

Недоверие болельщиков? То, чего у Неаполя никогда не заберёшь, – это энтузиазм и страсть. Конечно, учитывая прошлый сезон и матч с "Вероной", претензии возникнут неизбежно. Но я уверен, что болельщики "Наполи" нас поддержат".