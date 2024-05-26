Фонсека согласовал условия контракта с Миланом. Подписание состоится в ближайшие дни

Бывший наставник «Шахтера» нашел новое место работы

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Португальский тренер Пауло Фонсека стал еще на один шаг ближе к соглашению с "Миланом". Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны согласовали персональные условия контракта тренера. Фонсека поставит свой автограф под двухлетним соглашением с возможностью продления еще на один год. Португалец будет зарабатывать в “Милане” 3,5 млн евро в сезон.

Оформление документов и подписание ожидается в ближайшие дни.

Фонсека покинул "Лилль" по завершении своего контракта. Он провел во Франции два года. До этого также два сезона возглавлял "Рому", а прежде – с 2016 по 2019 год – "Шахтер".

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