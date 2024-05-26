Бывший чемпион мира увидел ничью в поединке Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) поделился мнением о результате боя за абсолюное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Это был близкий бой, очень близкий бой. Многие говорят о том, что поединок следовало остановить после нокдауна, потому что Тайсон пропустил много ударов в девятом раунде. Но он быстро восстановился. Я думал о том, как быстро восстановится Фьюри. Он сделал это очень быстро и снова начал боксировать.

Я считаю, что в конце боя он выигрываувл раунды. Это показывает, каким бойцом является Тайсон. Пусть он и проиграл поединок, но это был близкий бой. По моему мнению, он мог закончиться хорошей ничьей, что сделало бы их второй поединок еще больше», – сказал Хан в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Отметим, что с учетом нокдауна судьи не могли сделать ничью в этом поединке.

sport.ua