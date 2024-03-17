Диллиан УАЙТ: «Верю, что я по-прежнему один из лучших супертяжей в мире»

Boxing Scene. Диллиан Уайт

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе 35-летний британец Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) высказался перед поединком с немцем Кристианом Хаммером (27-10, 17 КО), который станет для опытного представителя Туманного Альбиона первым с ноября 2022 года. Бой пройдет в рамках вечера бокса в Каслбаре (Ирландия).

«Я не задерживаюсь в прошлом, я вам не археолог какой-то, я хочу копать в будущее. Я отсутствовал на ринге 16 месяцев, так что вернуться очень приятно. А еще если учесть, что половина моей семьи – ирландцы, то приятно будет выходить в ринг в Каслбаре вдвойне. Бой против Кристиана будет непростой задачкой. Он хороший и крепкий парень. Мы хорошо знаем друг друга, но я хочу его побить.

Я буду драться с кем угодно и где угодно. Я не слишком много говорю, но просто люблю драться, мне нравится боксировать и заниматься этим. Очевидно, это оплачивает мои счета и позволяет мне заботиться о своей семье и детях, но мне также нравится боевой аспект этого.

Я по-прежнему хочу драться со всеми лучшими парнями. Их имена меня не волнуют. Я продолжаю драться, потому что мне это нравится. Я верю, что я по-прежнему один из лучших супертяжей в мире, и что могу победить лучших из лучших.

Если я вернусь и одержу две победы, я снова окажусь в первой десятке. Еще две или три победы, и я уже буду в тройке лучших. В зависимости от того, с кем я буду драться следующим, я мог бы стать обязательным претендентом на один из титулов чемпиона мира, так устроен бокс в супертяжелом весе. Это так просто».

sport.ua