Эдди ХИРН: «Бой Джейка Пола и Майка Тайсона – неуважение к боксу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн остался недоволен тем фактом, что блогер Джейк Пол выбрал себе в соперники легендарного Майка Тайсона:

«Реальность такова, что Тайсон покончил с боксом еще двадцать лет назад. Мне кажется, что это возвращение может закончиться печально для легенды.

Я в восторге от Майка, он один из моих любимых бойцов, легендарный, но будем честны – ему 58 лет. Вам нужно просто посмотреть на него, чтобы понять, что он больше никогда не должен оказаться в ринге», – с досадой заявил Хирн.

Бой Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в американском Арлингтоне.

Сообщалось, что Фьюри рассказал о реванше с Александром Усиком.

sport.ua