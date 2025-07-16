Реванш Усик — Дюбуа: мнения известных боксеров

19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится долгожданный реванш между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Бой за титулы WBA, WBC, WBO, IBO и IBF уже сейчас вызывает оживленные споры в боксерском сообществе. Если в их первой встрече в 2023 году Усик уверенно победил нокаутом в девятом раунде, то сегодня мнения разделились. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.
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Кассий Чейни: Дюбуа может взять бой по очкам
Спарринг-партнер Усика Кассий Чейни считает, что нокаута от Дюбуа ждать не стоит, но исключать его победу по очкам нельзя:
«Дюбуа сейчас в отличной форме. Не уверен, что он сможет остановить Усика досрочно — Александр слишком хорошо двигается, но победа по очкам вполне возможна. Бой может закончиться ничьей, ведь возраст не всегда решает. Усик опытный, но и Дюбуа сейчас максимально настроен», — отметил Чейни.
Дерек Чисора: чтобы победить Усика, нужно быть безумнее
Бывший соперник Усика Дерек Чисора делится собственным рецептом успеха в бою против украинца:
«Нужно быть безумнее его. Хотеть победы сильнее. Если ты готов идти туда, куда не хочется, то можешь выиграть. Если делаешь это наполовину — будешь нокаутирован. Дюбуа должен боксировать агрессивно и рисковать», — подчеркнул Чисора.
Андрей Котельник: Усик стал сильнее после боев с Фьюри
Украинский экс-чемпион мира Андрей Котельник уверен, что Усик не только сохранил форму, но и усилил свои позиции после двух боев с Тайсоном Фьюри:
«Дюбуа действительно прибавил, он нокаутировал Джошуа и уверен в себе. Но Усик по технике сильнее. Думаю, бой не продлится все 12 раундов. Усик победит техническим нокаутом во второй половине боя», — сказал Котельник.
Чжан Чжилей: Дюбуа победит
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей неожиданно поставил именно на британца:
«Раньше я был фанатом Усика, и остаюсь им, но сейчас ставлю на Дюбуа», — коротко отметил Чжан.
Андре Уорд: преимущество — у Усика
Легенда бокса Андре Уорд объяснил, почему считает украинца фаворитом:
«Это конкурентный бой, но у Усика больше профессиональных фишек. Дюбуа силен и может ударить, но Александру стоит отдать предпочтение», — отметил Уорд.
Денис Беринчик: Усик должен быть осторожен с грязными приемами
Украинский боксер Денис Беринчик подчеркнул, что Усик должен быть начеку:
«Усик всегда изучает соперника в первых раундах, а потом дожимает. Главное — остерегаться ударов ниже пояса и других грязных приемов. В heavyweight всё возможно. Но возраст роли не сыграет: Саша знает Дюбуа и должен побеждать», — сказал Беринчик.
Шеннон Бриггс: Усик фаворит, но риск всегда есть
Экс-чемпион Шеннон Бриггс признает, что бой не будет для Усика лёгким:
«У него большой шанс, но нельзя расслабляться. Иногда одного удара достаточно. Дюбуа голоден до титулов, и у него есть шанс удивить. Я верю в Усика, но всё может случиться», — отметил Бриггс.
Напомним, мы также писали о том, каким был первый бой и составили обзор международной прессы прессы перед боем Усика и Дюбуа.