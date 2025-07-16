Реванш Усик — Дюбуа: мнения известных боксеров

19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится долгожданный реванш между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Бой за титулы WBA, WBC, WBO, IBO и IBF уже сейчас вызывает оживленные споры в боксерском сообществе. Если в их первой встрече в 2023 году Усик уверенно победил нокаутом в девятом раунде, то сегодня мнения разделились. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Кассий Чейни: Дюбуа может взять бой по очкам

Спарринг-партнер Усика Кассий Чейни считает, что нокаута от Дюбуа ждать не стоит, но исключать его победу по очкам нельзя:

«Дюбуа сейчас в отличной форме. Не уверен, что он сможет остановить Усика досрочно — Александр слишком хорошо двигается, но победа по очкам вполне возможна. Бой может закончиться ничьей, ведь возраст не всегда решает. Усик опытный, но и Дюбуа сейчас максимально настроен», — отметил Чейни.

Дерек Чисора: чтобы победить Усика, нужно быть безумнее

Бывший соперник Усика Дерек Чисора делится собственным рецептом успеха в бою против украинца:

«Нужно быть безумнее его. Хотеть победы сильнее. Если ты готов идти туда, куда не хочется, то можешь выиграть. Если делаешь это наполовину — будешь нокаутирован. Дюбуа должен боксировать агрессивно и рисковать», — подчеркнул Чисора.

Андрей Котельник: Усик стал сильнее после боев с Фьюри

Украинский экс-чемпион мира Андрей Котельник уверен, что Усик не только сохранил форму, но и усилил свои позиции после двух боев с Тайсоном Фьюри:

«Дюбуа действительно прибавил, он нокаутировал Джошуа и уверен в себе. Но Усик по технике сильнее. Думаю, бой не продлится все 12 раундов. Усик победит техническим нокаутом во второй половине боя», — сказал Котельник.

Чжан Чжилей: Дюбуа победит

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей неожиданно поставил именно на британца:

«Раньше я был фанатом Усика, и остаюсь им, но сейчас ставлю на Дюбуа», — коротко отметил Чжан.

Андре Уорд: преимущество — у Усика

Легенда бокса Андре Уорд объяснил, почему считает украинца фаворитом:

«Это конкурентный бой, но у Усика больше профессиональных фишек. Дюбуа силен и может ударить, но Александру стоит отдать предпочтение», — отметил Уорд.

Денис Беринчик: Усик должен быть осторожен с грязными приемами

Украинский боксер Денис Беринчик подчеркнул, что Усик должен быть начеку:

«Усик всегда изучает соперника в первых раундах, а потом дожимает. Главное — остерегаться ударов ниже пояса и других грязных приемов. В heavyweight всё возможно. Но возраст роли не сыграет: Саша знает Дюбуа и должен побеждать», — сказал Беринчик.

Шеннон Бриггс: Усик фаворит, но риск всегда есть

Экс-чемпион Шеннон Бриггс признает, что бой не будет для Усика лёгким:

«У него большой шанс, но нельзя расслабляться. Иногда одного удара достаточно. Дюбуа голоден до титулов, и у него есть шанс удивить. Я верю в Усика, но всё может случиться», — отметил Бриггс.

Напомним, мы также писали о том, каким был первый бой и составили обзор международной прессы прессы перед боем Усика и Дюбуа.