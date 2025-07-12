Усик – Дюбуа: что говорит общественность перед боем

До титульного поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа остаётся ровно неделя, и интерес к событию стремительно растёт. СМИ, промоутеры и лидеры мнений активно подогревают интерес, публикуя новые комментарии, интервью и материалы о готовности боксёров. На этой стадии подготовительного процесса в центре внимания — не столько прогнозы, сколько общая оценка формы, стиля и шансов каждого из спортсменов. В этом материале редакция euro.com.ua собрала актуальные и взвешенные мнения, которые уже прозвучали в ведущих спортивных медиа.

Что говорят промоутеры и команды боксёров

Промоутер Усика Александр Красюк в интервью для BoxingScene акцентирует внимание на психологическом настрое украинца: «Александр подходит к этому бою максимально собранно и сосредоточенно. Он не смотрит на Дюбуа свысока, несмотря на статус фаворита». В противоположном углу Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Дюбуа, регулярно подчеркивает в медиа, что его боксёр «никогда не был так хорошо готов»: «Дюбуа прошёл через сложные бои и уроки. Сейчас он психологически и физически крепче, чем когда-либо».

Также важно, что обе команды продолжают вести открытую медійну кампанію: выкладывают тренировки, закулисные моменты и интервью с тренерами. Это создаёт впечатление абсолютной прозрачности подготовки, хотя аналитики не раз отмечали, что многое остаётся за кадром.

Оценки стиля и формы от бывших чемпионов

Бывший чемпион в трёх весах Карл Фроч в комментарии для Sky Sports заявил: «Не стоит думать, что Усик легко пройдет Дюбуа. У британца есть свои плюсы: он молод, свеж, и у него отличный удар». С ним частично согласен Дэвид Хэй, который выделил прежде всего разницу в боксерском интеллекте: «Усик умеет менять план прямо по ходу боя. Это то, чего пока нет у Дюбуа. Но в супертяжёлом весе всё может решить один точный удар».

Тони Беллью, который сам выходил против Усика, в интервью для DAZN сказал: «Александр один из тех боксёров, кого трудно изучить заранее. С ним невозможно строить стратегию, он постоянно двигается и меняет ритм». При этом Беллью отметил и прогресс Дюбуа: «Он стал намного спокойнее, научился не спешить».

Комментарии тренеров и аналитиков

Американский тренер Роберт Гарсия отметил в эфире ESPN, что Дюбуа «в последнее время заметно добавил в защите, но по-настоящему его проверит только боец уровня Усика». Джонатан Бэнкс, работавший с Усиком на подготовительных сборах, подчеркнул: «Саша — человек, который отрабатывает каждую деталь. Он сейчас в оптимальной форме».

Аналитик телеканала BT Sport Спенсер Оливер добавил: «Если бы это был просто бой за титул, не факт, что он вызывал бы такой ажиотаж. Но тут Усик может стать абсолютным чемпионом, и потому внимания в два раза больше».

Что пишут в медиа и соцсетях

Ведущие спортивные издания — Boxing News 24, ESPN, The Ring — публикуют ежедневные обзоры с новостями с тренировок обоих боксёров. В комментариях под публикациями фанаты активно обсуждают шансы: многие отмечают, что с физической точки зрения Дюбуа выглядит солидно, но большинство голосует за победу Усика.

Промо-видео с тренировок набирают миллионы просмотров, а в Twitter и Instagram хэштеги #UsykDubois2025 и #RoadToUndisputed стабильно входят в топ трендов. Это наглядно показывает, насколько бой важен для глобальной аудитории бокса, а не только для фанатов Украины и Великобритании.

Неделя до боя и главный вопрос

До боя осталась неделя, и главная интрига — не только в результате поединка, но и в том, как именно будет развиваться бой. Эксперты сходятся в одном: Усик идёт фаворитом, но Дюбуа сейчас в лучшей форме за всю карьеру. Поэтому бой может пройти по любому сценарию — от быстрой развязки до напряжённой 12-раундовой дуэли. Следите за последними новостями на официальных страницах WBA и в спортивных медиа.

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