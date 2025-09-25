Чисора возвращается. Экс-соперник Усика сообщил дату и место следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный супертяж, бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (36–13, 23 КО) анонсировал следующий поединок.

В своих социальных сетях 41-летний британец сообщил, что проведет 50-й бой в профессиональной карьере. На данный момент неизвестно, кто станет соперником популярного боксера, однако он сказал, что выйдет на ринг 13 декабря в Манчестере.

«Позвольте мне вам кое-что рассказать. Я возвращаюсь в Манчестер, где 13 декабря проведу юбилейный бой. Дорога к 50. Бронируйте отели, рестораны – мы приедем и устроим жару.

Имя оппонента вы узнаете в ближайшее время. У меня был один вариант, но его не одобрил большой босс. Здесь не поспоришь, нужно слушаться», – заинтриговал Чисора своим обращением.

Последний раз британец выходил на ринг в феврале, когда одолел шведского боксера Отто Валлина единогласным судейским решением. Чисора дважды претендовал на титул чемпиона мира, однако оба раза уступал: в 2012 году – Виталию Кличко, в 2022 году – Тайсону Фьюри.

Пять лет назад дал конкурентный бой Александру Усику, однако уступил судейским решением по итогам 12 раундов.

sport.ua