Янг Бойз – Панатинаикос: прогноз и где смотреть матч ЛЕ

25 сентября в 22:00 по Киеву состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и греческим «Панатинаикосом». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч «Янг Бойз» – «Панатинаикос» можно будет посмотреть в Украине как онлайн, так и в записи, а также с профессиональными комментариями через стриминговую платформу MEGOGO.

Янг Бойз: уверенность в Суперлиге и проблемы в Кубке

Швейцарцы не слабо начали сезон, набрав 11 очков в 6 матчах Суперлиги, что позволяет им занимать 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера на данный момент составляет 4 очка, что сохраняет шансы на борьбу за высокие места. В домашних играх «Янг Бойз» продолжают показывать стабильность и не проигрывают, что вселяет уверенность в их возможности на международной арене.

Однако проблемы команды появились в Кубке страны, где они неожиданно вылетели от «Арау» на стадии 1/16 финала. Это поражение, возможно, придаст дополнительную мотивацию в Лиге Европы, где «Янг Бойз» будут стремиться исправить неудачи в Кубке и продемонстрировать свою силу в еврокубках.

Панатинаикос: сложный старт, но амбиции на еврокубки

Греческий клуб начал новый сезон с проблемами в чемпионате, набрав всего 2 очка в первых 3 матчах, что оставляет их на 12-й строчке турнирной таблицы. В то же время, «Панатинаикос» смог одержать победу в Кубке Греции, выиграв 1:0 у «Каллитеи».

В еврокубках сезон для греков начался неудачно с поражения от «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов, но в отборе Лиги Европы команда смогла победить «Шахтер» и «Самсунспор», что обеспечило им участие в основным этапе турнира. Эти победы, безусловно, должны добавить уверенности в их силы, несмотря на трудности в национальном чемпионате.

Личные встречи

Команды встречались только один раз в 2009 году в Кубке Часов, где победу 2:1 одержал «Панатинаикос».

Интересные факты

«Янг Бойз» не проиграли в домашнем чемпионате Швейцарии в этом сезоне, одержав 3 победы и 1 ничью.

«Панатинаикос» не выиграл ни одного выездного матча в этом сезоне (не считая серии пенальти), на их счету 2 ничьи и 2 поражения.

«Янг Бойз» забили 10 голов в текущем сезоне чемпионата, что является 3-м лучшим показателем среди всех команд.

Прогноз

Ставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81. Обе команды имеют сильные стороны в атаке, и учитывая нестабильность в обороне, можно ожидать результативный матч.

Напоминаем, мы также писали о том, что УАФ мешает расследованию дела Мудрика.