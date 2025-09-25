Овьедо – Барселона: прогноз и где смотреть матч Примеры

25 сентября в 22:30 по Киеву состоится матч 6-го тура Примеры, в котором «Овьедо» примет «Барселону» на стадионе Нуэво Карлос Тартьере. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч «Овьедо» – «Барселона» можно будет посмотреть в Украине как онлайн, так и в записи, а также с профессиональными комментариями через стриминговую платформу MEGOGO. Платформа предоставляет доступ для зрителей, чтобы следить за игрой в удобное время.

Овьедо: от возвращения в Ла Лигу до первых трудностей

Команда «Овьедо» в последние годы стабильно находилась в Сегунде, но в 2024 году поднялась на шестое место в регулярном сезоне и дошла до финала плей-офф. В упорной борьбе клуб уступил «Эспаньолу», но уже в следующем сезоне смог пробиться в Ла Лигу, одержав победу в стыковых матчах.

В новом сезоне в Примере «Овьедо» пока не может похвастаться стабильностью. Единственная победа – 1:0 над кризисным «Реалом Сосьедад», а в остальных матчах команда проигрывала, не сумев забить. Не удалось заработать очки даже с «Реалом» из Мадрида, «Вильярреалом», «Хетафе» и другим новичком Ла Лиги – «Эльче». Это подчеркивает, что «Овьедо» предстоит серьезная борьба за сохранение места в элите испанского футбола.

Барселона: проблемы, но амбиции остаются высокими

«Барселона», несмотря на проблемы с финансами и потерю трофеев в сезоне 2023/2024, сделала стратегический шаг, сменив Хави на более опытного тренера Флика. Это решение дало результаты в Испании, где клуб выиграл все основные трофеи, включая победу над «Реалом» во всех турнирах. Однако неудача в Лиге чемпионов с «Интером» омрачила достижения.

В новом сезоне «Барселона» продолжает бороться на двух фронтах. В Примере были несколько проблемных матчей, таких как ничья с «Райо Вальекано» (1:1), но в остальных играх команда показывала хороший футбол, например, победив «Ньюкасл» в Лиге чемпионов и разгромив «Хетафе» со счетом 3:0. Несмотря на это, «Реал» все еще удерживает лидерство в чемпионате.

Статистика личных встреч

Последние встречи «Овьедо» и «Барселоны» датируются 1997-2001 годами. С тех пор клубы не встречались даже в кубковых или товарищеских играх, что делает эту встречу особенно интересной.

Прогноз

Исходя из текущей формы команд, букмекеры считают «Барселону» явным фаворитом. Ставки на победу гостей с форой -1,5 голов (коэффициент 1.74) выглядят вполне оправданно.

Напоминаем, мы также писали о том, что УАФ мешает расследованию дела Мудрика.