УАФ мешает расследованию по делу Мудрика

Футбол

УАФ мешает расследованию дела Мудрика после провала полиграфа

УАФ препятствует расследованию допингового дела Михаила Мудрика, после того как два сотрудника федерации провалили полиграф. Игроку грозит дисквалификация.

Новые подробности допингового скандала с участием украинского футболиста Михаила Мудрика продолжают выходить в свет. материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, руководство УАФ активно препятствует расследованию дела вингера «Челси», что связано с проваленными полиграфами, которые были запросены юристами Мудрика. Два сотрудника УАФ, являющиеся членами сборной Украины, не прошли тест на полиграфе, что вызвало дополнительные вопросы.

После этой ситуации УАФ отказалась сотрудничать с представителями украинского футболиста, открещиваясь от дальнейшего участия в расследовании.

Сам Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от Английской футбольной ассоциации (FA) по делу о допинге. Издание The Athletic также сообщило, что проба «Б» Мудрика показала положительный результат. Если допинг подтвердится, ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Напомним, мы также писали о том, что дорогой новичок Ливерпуля получил тяжелую травму.

