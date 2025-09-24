Новые подробности допингового скандала с участием украинского футболиста Михаила Мудрика продолжают выходить в свет. материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, руководство УАФ активно препятствует расследованию дела вингера «Челси», что связано с проваленными полиграфами, которые были запросены юристами Мудрика. Два сотрудника УАФ, являющиеся членами сборной Украины, не прошли тест на полиграфе, что вызвало дополнительные вопросы.

После этой ситуации УАФ отказалась сотрудничать с представителями украинского футболиста, открещиваясь от дальнейшего участия в расследовании.

Сам Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от Английской футбольной ассоциации (FA) по делу о допинге. Издание The Athletic также сообщило, что проба «Б» Мудрика показала положительный результат. Если допинг подтвердится, ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

