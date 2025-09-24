Connect with us
Один из дорогих новичков Ливерпуля получил тяжелую травму колена

    • Один из дорогих летних новичков "Ливерпуля" Джованни Леони получил тяжелую травму колена в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Саутгемптона" (2:1).

    Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 18-летний итальянский центральный защитник получил разрыв передней крестообразной связки колена в своем дебютном матче за мерсисайдский клуб.

    Отмечается, что Леони пропустит несколько месяцев из-за травмы, но попытается вернуться до конца сезона.

    • Летом этого года "Ливерпуль" приобрел Джованни Леони из "Пармы" за 35 миллионов евро.

