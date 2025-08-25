Тренер "Ливерпуля" рассказал о травме ключевого полузащитника.

Арне Слот рассказал, что Мак Аллистер два дня ушёл с тренировки клуба. При этом, тренер надеется, что аргентинский футболист будет в команде на матч с "Арсеналом".

"Мы надеемся что он будет в строю, да.

Ему пришлось покинуть тренировку два дня назад, и это было бы не такой большой проблемой, если бы у него была полноценная предсезонная подготовка, но он пропустил её на протяжении многих недель.

Именно на предсезонке закладывается основа для всего сезона. Нужно быть в очень хорошей форме, и всегда есть риск, если ты выпускаешь игрока, который провёл такую предсезонку.

Учитывая, что впереди такой длинный сезон, для меня это был слишком большой риск, но я надеюсь, что в ближайшие один-два дня он будет готов к воскресенью", – заявил тренер.