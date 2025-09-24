Перспектив мало. Известно, почему бой Джошуа – Фьюри вряд ли состоится

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Тренер боксера Энтони Джошуа Бен Дэвисон на этот момент не видит оснований считать, что ожидаемый многими бой против Тайсона Фьюри состоится.

«У меня нет ответа, состоится ли бой Джошуа против Фьюри. Фьюри уже почти год как завершил карьеру, а Джошуа не дрался больше года и проиграл последний бой».

«Так что все выглядит не очень перспективно. Будет жаль, если бой так и не состоится», – сказал Дэвисон.

Ожидается, что Джошуа вернется в ринг в январе или феврале против не топ-соперника.

