«У него большое преимущество». Топ-боксер назвал фаворита Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Топовый украинский боксер Карен Чухаджян, бывший претендент на пояс IBF, поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«В какой-то момент… Не вспомню сейчас раунд… Где-то в 5-6 раунде мне показалось, что Тайсон перехватил инициативу. Поэтому думаю, что ему надо серьезнее отбоксировать.

У британца супердлинные руки. И в принципе он хорошо чувствует себя. Не думаю, что Александр будет работать на ближней дистанции. Потому что Тайсон имеет большое преимущество в весе. И даже легкие удары будут ощущаться. Поэтому, скорее всего, бой будет на дистанции. Но за счет длинных рук Фьюри может и с дистанции хорошо работать. А еще он достаточно быстрый, как для такого огромного кабана.

Отдам 60/40 в пользу Усика. Буду за него болеть, поэтому и ставлю на него. Но в целом у Фьюри есть шансы. Он показал в первом бою, что он может. Вопрос только в том, сможет ли Тайсон провести весь второй бой так, как он боксировал в 5-6 раунде первого боя», – сказал Чухаджян.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua