Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Победитель боя Фьюри – Джошуа? Выиграет тот, кто вернется сильнее после поражений. Я всегда говорил, если Энтони даст волю своим рукам, то он нокаутирует Фьюри, он нокаутирует любого. Но если Джошуа выйдет боксировать с Тайсоном, то он проиграет очень жестко. Я выбираю все-таки победителем Джошуа», – сказал Беллью.

Ранее чемпион хевивейта Александр Усик назвал победителя возможного супербоя между британцами Фьюри и Джошуа.

sport.ua