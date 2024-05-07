Василий ЛОМАЧЕНКО: «Бой с Лопесом был близким, с Хейни – нет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) сравнил свои поражение в боях за абсолютное чемпионство в легком весе против Девина Хейни (31-1, 15 KO) и Теофимо Лопеса (20-1, 13 KO).

«У меня был шанс, и я его потерял. На бумаге я не абсолютный чемпион мира. Если говорить о поединке с Теофимо Лопесом, то ладно, он был близким. Но если говорить о бое с Хейни, то этот поединок не был близким. Я понимаю, что выиграл этот бой. Люди знают об этом результате, об этом ограблении», – сказал Ломаченко.

Отметим, что в мае прошлого года Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей в Лас-Вегасе (115-113, 116-112, 115-113).

sport.ua