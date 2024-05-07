Расселл: Наша машина – четвёртая по скорости

Джордж Расселл пришёл в Mercedes выигрывать гонки и титулы, но за два с небольшим сезона лишь однажды финишировал первым и сейчас признал – W15 лишь четвёртая по скорости.

Джордж Расселл: «Год назад гонщики McLaren квалифицировались в Майами 16-м и 19-м, а сейчас команда выиграла гонку – это говорит о том, что возможно, если всё сделать верно. Мы пока не можем этим похвастать.

У нас есть некоторые новинки, которые мы поставим в ближайшее время, но нет ничего, что позволило бы в краткосрочной перспективе выигрывать гонки.

Несколько недель будут болезненными. Думаю, нужно признать, что наша машина – четвёртая по скорости. Время на круге не лжёт, неделю за неделей мы боремся за места с пятого по восьмое».

Источник