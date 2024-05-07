Леоненко: Я – Феррари, а Милевский – Дэу Ланос

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко считает себя значительно лучшим форвардом, чем Артем Милевский.

Его слова передает Sport-express.ua .

«Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне посчастливилось иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, я прекрасно видел поле, и головой играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше? Пусть люди решают, но я думаю, что Артем даже близко со мной не стоит. Феррари, поэтому приведу такое сравнение. сказал эксфутболист.