90 минут до старта: Комментарий Пьера Гасли

Пьер Гасли стартует в Монако десятым и надеется на результативную гонку…

Пьер Гасли: «Я воодушевлён, ведь трасса в Монако – одна из моих любимых в календаре. Вчера мы провели лучшую квалификацию в сезоне, что очень важно на этой трассе, поскольку в гонке в Монако сложно отыгрывать позиции.

Однако это не невозможно, поэтому стратегия тоже важна. Как минимум постараюсь сохранить десятое место, а может и получится отыграть пару позиций.

На протяжении всего уик-энда мне комфортно в машине, и сегодня у нас хорошие шансы заработать очки двумя машинами. Постараемся отлично сработать как команда и выжать максимум возможного».

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