Деонтей УАЙЛДЕР: «Вернусь в топ и заберу то, что принадлежит мне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

1 июня супертяж Деонтей Уайлдер проведет бой против Чжана Чжилея и попробует реабилитироваться после поражения от Джозефа Паркера.

«Я провел хороший тренировочный лагерь, все действительно было интересно. Я полностью сконцентрирован, я нацелен на этот бой. И я готов. Могу многое сказать, но 1 июня вы сами все увидите».

«Я уже долго в профессиональном боксе, мне нужна была небольшая пауза, нужно было выдохнуть. Не могу дождаться возможности вернуться в топ и забрать то, что принадлежит мне», — сказал Уайлдер.

Ранее американец не исключал завершения карьеры после поражения от Паркера, однако решил вернуться в ринг.

Смелый прогноз Чисоры: «Уайлдер улетит в нокаут и завершит карьеру»

sport.ua